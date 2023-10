Betrugsprozess in New York: Es geht nicht nur um Geld, sondern um Trumps Ruf

Gegen Donald Trump laufen vier Strafverfahren - bei keinem davon war er beim Auftritt vor Gericht so kämpferisch wie in der Zivilklage über aufgeblähte Bewertungen seiner Unternehmen. Auf dem Spiel stehen 250 Millionen Dollar und Trumps Ruf als meisterhafter Geschäftsmann.

Eigentlich hätte Donald Trump diesen Montag an anderer Stelle verbringen können als vor dem Obersten Gericht des Bundesstaats New York an Manhattans Südspitze. Gegen ihn startete zwar dort zwar ein Verfahren wegen zu hoch angesetzter Bewertungen seiner Unternehmen, aber in ...