Bewaffnete Ausgangssperren-Gegner in Michigans Parlament

Teils bewaffnete Demonstranten haben im US-Bundesstaat Michigan ein Ende der wegen der Corona-Pandemie verhängten Ausgangsbeschränkungen gefordert. Dutzende Menschen drangen am Donnerstag in das Parlamentsgebäude in der Stadt Lansing ein und forderten Zugang zum Plenarsaal, wie ein Reporter berichtete. Die Polizei versperrte ihnen den Zutritt.

SN/APA (AFP)/JEFF KOWALSKY "Michigan United for Liberty" rief zu der Demonstration auf