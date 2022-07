Bewaffnete befreien hunderte Häftlinge in Nigeria

Mit Sprengstoff haben bewaffnete Männer in Nigeria hunderten Häftlingen eines Gefängnisses den Weg zur Flucht freigebombt. Die Angreifer gehörten vermutlich der Jihadistenmiliz Boko Haram an, sagte ein hoher Beamter des Innenministeriums am Mittwoch. "Sie kamen speziell für ihre Mitverschwörer." Demnach entkamen nach dem Angriff am Dienstagabend rund 600 Häftlinge aus dem Gefängnis nahe der Hauptstadt Abuja. 300 von ihnen seien später wieder festgenommen worden.

SN/APA/AFP/KOLA SULAIMON Hinter dem Anschlag steckt Boko Haram