Bewaffnete griffen Hotel in Kabul an - Tote und Verletzte

Vier bewaffnete Männer haben ein großes Hotel in der afghanischen Hauptstadt Kabul angegriffen und sich in dem Gebäude Schießereien mit Spezialeinheiten geliefert. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte am späten Samstagabend, es gebe Tote und Verletzte. Offizielle Zahlen gibt es aber nicht. Von den Angreifern dürften mindestens zwei getötet worden sein, hieß es.

SN/APA (AFP/Archiv)/MASSOUD HOSSAIN Bereits 2011 gab es einen Angriff auf das Intercontinental