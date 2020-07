Bewaffneter Soldat dringt in Residenz von Trudeau ein

An der Residenz des kanadischen Premierministers Justin Trudeau ist ein bewaffneter Soldat festgenommen worden, der unerlaubt in das Gelände eingedrungen war. Der Mann habe das Tor zu dem Gelände in Ottawa am Donnerstag mit seinem Fahrzeug beschädigt, teilte die nationale Polizeibehörde mit. Weil sein Wagen dabei beschädigt worden sei, habe er danach das Gelände zu Fuß betreten.

SN/APA (AFP)/MOHAMED KADRI Die Hintergründe sind unklar