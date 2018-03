Beziehungsstatus mit Russland: Es ist kompliziert

Der Kanzler hatte bei seiner Kreml-Visite einen Vorschlag im Gepäck: Österreich würde sich an einer möglichen UNO-Mission in der Ostukraine beteiligen, die einen echten Waffenstillstand überwacht.

Traditionell gut. So sind die Beziehungen zwischen dem neutralen Österreich und Russland wohl am besten beschrieben. Auch wenn auf EU-Ebene ein eisiger Wind weht, versucht sich Wien stets in seiner eigenen, betont freundlichen Rolle. Entsprechend wohlwollend ist die Reaktion Moskaus. "Es kann auf unserem Kontinent nur Frieden mit, aber nicht gegen Russland geben", so lautete schon das Mantra des Außenministers Sebastian Kurz, und daran hat sich nichts geändert. Am Mittwoch reiste er als Bundeskanzler nach Moskau in den Kreml, wo er Präsident Wladimir Putin nicht nur im Rahmen einer Delegation traf, sondern auch zu einem 45-minütigen, auf Deutsch geführten Vier-Augen-Gespräch.