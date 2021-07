Biden: Afghanistan-Abzug bis Ende August abgeschlossen

Trotz des Vormarschs der Taliban werden die US-Truppen in Afghanistan nach Angaben von Präsident Joe Biden bis Ende kommenden Monats abziehen. Der Abzug werde am 31. August vollständig abgeschlossen sein, kündigte Biden am Donnerstag im Weißen Haus an. Bis dahin dauere der Einsatz an.

