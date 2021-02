Biden bei G7-Gipfel und Sicherheitskonferenz

Einen Monat nach seiner Vereidigung nimmt US-Präsident Joe Biden am Freitag erstmals an einem internationalen Gipfeltreffen teil. Mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel und anderen Staats- und Regierungschefs westlicher Industrienationen berät er in einer G7-Videokonferenz über die Bekämpfung der Corona-Pandemie. Anschließend tritt er bei der Münchner Sicherheitskonferenz auf. Biden wird sich erstmals seit Amtsantritt direkt an ein europäisches Publikum wenden.

SN/APA (AFP)/SAUL LOEB Biden bei G7 und Sicherheitskonferenz