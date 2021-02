Biden bei G7 - Milliardenzusagen für Kampf gegen Corona

Die sieben großen Wirtschaftsmächte (G7) haben ihre Finanzzusagen für die globale Impfkampagne in ärmeren Ländern nach eigenen Angaben um mehr als vier Milliarden US-Dollar (3,31 Milliarden Euro) erhöht. In der Abschlusserklärung nach dem virtuellen Gipfel erklärten die Staats- und Regierungschefs am Freitag ferner, das Jahr 2021 zu einem "Wendepunkt für den Multilateralismus" machen zu wollen. Es war der erste große Gipfel mit dem neuen US-Präsidenten Joe Biden.

SN/APA (AFP/POOL)/OLIVIER HOSLET G7-Staats- und Regierungschefs tagten online