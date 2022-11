Biden berät bei ASEAN-Gipfel mit Amtskollegen über Nordkorea

Zum Abschluss des ASEAN-Gipfels will US-Präsident Joe Biden die internationale Front gegenüber Nordkorea stärken. Am Rande des Treffens des südostasiatischen Staatenverbundes kommt Biden am Sonntag in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh mit dem japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida und dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeol zusammen. Neben dem Ukraine-Krieg überschattet auch ein drohender Atomtest Nordkoreas den ASEAN-Gipfel.

Biden will sich mit dem Treffen auch auf einen Gipfel mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping vorbereiten, der am Montag auf der indonesischen Insel Bali stattfinden soll. Das ASEAN-Treffen ist der Auftakt einer Serie von drei Gipfeltreffen: Am Dienstag beginnt auf Bali das zweitägige Treffen der Gruppe der großen Wirtschaftsmächte (G20). Anschließend findet am Freitag und Samstag in der thailändischen Hauptstadt Bangkok der Asien-Pazifik-Gipfel (APEC) statt.