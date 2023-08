Biden besucht nach Feuerkatastrophe die Insel Maui

Nach den verheerenden Bränden auf Maui im US-Staat Hawaii mit weit mehr als hundert Toten hat US-Präsident Joe Biden das Katastrophengebiet besucht. Der Präsident und First Lady Jill Biden flogen im Helikopter über die ausgebrannte Feuerzone, um sich aus der Luft ein Bild von der Zerstörung zu machen. Bei einem Rundgang in den Ruinen der fast vollständig zerstörten Stadt Lahaina traf Biden Einsatzkräfte und Überlebende der tödlichsten Brände in den USA in mehr als 100 Jahren.

BILD: SN/APA/AFP/MANDEL NGAN Der US-Präsident im Katastrophengebiet