Biden besucht NATO-Partner Polen für zwei Tage

US-Präsident Joe Biden ist vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine zu einer zweitägigen Polen-Reise aufgebrochen. Biden stieg am Freitagmittag in Brüssel in sein Flugzeug Air Force One und landete am Nachmittag in Rzeszow. Im Nachbarland der Ukraine und NATO-Land will sich der US-Präsident mit dort stationierten US-Truppen treffen. Auf dem Programm stehen außerdem Gespräche mit der polnischen Führung und ein Auftritt Bidens am Warschauer Königsschloss am Samstag.

SN/APA/BELGA/NICOLAS MAETERLINCK Biden winkt vor dem Flugzeug Air Force One