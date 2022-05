Biden bezeichnet Schüsse in Buffalo als Terrorismus

US-Präsident Joe Biden hat die tödlichen Schüsse von Buffalo als "Terrorismus" verurteilt. "Was hier passiert ist, ist schlicht und einfach Terrorismus", sagte der US-Präsident am Dienstag in Buffalo. Es handle sich um ein "mörderisches, rassistisches" Verbrechen. Die Ideologie der Vorherrschaft von Weißen (White Supremacy) habe keinen Platz in Amerika. Er rief alle Menschen im Land dazu auf, diese "Lüge" zurückzuweisen.

SN/APA/AFP/NICHOLAS KAMM US-Präsidentenehepaar gedachte der Opfer des Massakers