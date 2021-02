Biden droht nach Militärputsch in Myanmar mit Sanktionen

Nach dem Militärputsch in Myanmar hat US-Präsident Joe Biden den neuen Machthabern in dem südostasiatischen Land Sanktionen angedroht. Die USA hätten in den vergangenen Jahren Strafmaßnahmen gegen Myanmar wegen der Fortschritte des Landes bei der Demokratisierung aufgehoben, teilte Biden am Montag mit. Die Umkehrung dieser Fortschritte werde eine sofortige Überprüfung der US-Sanktionsgesetze erfordern, "gefolgt von entsprechenden Maßnahmen".

SN/APA (AFP)/THET AUNG Myanmars De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi wurde festgenommen