Biden droht Putin: "Er wird einen Preis bezahlen"

US-Präsident Joe Biden hat seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin Konsequenzen für die angebliche Einmischung in die US-Wahl im November angedroht. "Er wird einen Preis bezahlen", so Biden in einem Mittwoch früh (Ortszeit) ausgestrahlten ABC-Interview. In einem Telefonat mit Putin Ende Jänner habe er ihm mit Blick auf eine mögliche Einmischung Moskaus gesagt: "Ich kenne Sie, und Sie kennen mich. Wenn ich feststelle, dass dies geschehen ist, dann seien Sie vorbereitet."

Zusammenarbeit bei gemeinsamen Interessen für Biden dennoch möglich