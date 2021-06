Biden empfängt afghanischen Präsidenten Ghani

Vor dem Hintergrund des laufenden Truppenabzugs aus Afghanistan empfängt US-Präsident Joe Biden am Freitag den afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani im Weißen Haus. Bei der Zusammenkunft mit dabei ist auch der Vorsitzende des Hohen Rats für Nationale Aussöhnung in Afghanistan, Abdullah Abdullah. Der Besuch soll nach Angaben der Regierung in Washington die Partnerschaft zwischen den beiden Ländern unterstreichen, während der militärische Abzug läuft.

SN/APA/AFP/WAKIL KOHSAR Ghani unter Druck: Taliban haben mehr als 70 erobert