Biden empfängt EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen

US-Präsident Joe Biden empfängt am Freitag (20.00 Uhr MEZ) EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Weißen Haus. Der US-Regierung zufolge wird es bei dem Treffen in der US-Hauptstadt Washington unter anderem um die Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine, Handelsfragen und die "Herausforderungen" durch China gehen. Zur Sprache kommen dürfte auch der Streit um ein US-Gesetz, das milliardenschwere Investitionen in den Klimaschutz vorsieht.

BILD: SN/APA/AFP/LUDOVIC MARIN Von der Leyen trifft US-Präsident Biden