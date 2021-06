Biden empfängt scheidenden israelischen Präsidenten Rivlin

US-Präsident Joe Biden empfängt am Montag den scheidenden israelischen Präsidenten Reuven Rivlin. Das Treffen im Weißen Haus solle die enge Partnerschaft beider Länder unterstreichen, hieß es im Vorfeld. Der konservative Politiker Rivlin, der seit 2014 Präsident war, verlässt das Amt am 9. Juli. Die Nachfolge des 81-Jährigen tritt der linksgerichtete Ex-Oppositionsführer Izchak Herzog an. Der Besuch erfolgt kurz nach dem Ende der Ära von Langzeit-Premier Benjamin Netanyahu.

SN/APA/POOL/LUDOVIC MARIN Rivlin als erster Besucher nach €ra Netanyahu im Wei§en Haus