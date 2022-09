Biden eröffnet den Kampf "um die Seele" der Nation

Mit seiner Rede in Philadelphia hat der US-Präsident die Kampagne für die Halbzeitwahlen zur Chefsache gemacht.

Zwei Monate vor den Halbzeitwahlen geht Joe Biden in eine Frontaloffensive gegen den "Extremismus, der die Grundlagen unserer Republik bedroht". In einer Ansprache vor der Independence Hall in Philadelphia warnte er am Donnerstag eindringlich vor Donald Trump und seinen Anhängern und ihrer "extremen Ideologie". Biden erklärte: "Zu viel, das heute in unserem Land geschieht, ist nicht normal."

Dabei unterschied der US-Präsident zwischen "MAGA-Republikanern" (die Großbuchstaben stehen für Trumps nationalistischen Slogan "Make America Great Again") und anderen Republikanern. Es ...