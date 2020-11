Biden-Fans strömen zum Weißen Haus in Washington

Nach dem Wahlsieg von Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl sind dessen Anhänger am Samstag zum Weißen Haus in Washington geströmt. Mit einem Hupkonzert und Jubelrufen bewegten sie sich auf den Amtssitz des Präsidenten zu, um den Sieg des 77-jährigen Demokraten zu feiern, wie AFP-Reporter berichteten. In vielen Großstädten der USA brach nur Sekunden, nachdem mehrere US-Medien Biden zum Sieger der Wahl erklärten, großer Jubel aus.

SN/APA (AFP)/MANDEL NGAN Viele sind au§er sich vor Freude