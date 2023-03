Biden fordert Moskau zur Freilassung von US-Reporter auf

US-Präsident Joe Biden hat Russland aufgerufen, einen dort inhaftierten amerikanischen Journalisten freizulassen. "Lasst ihn frei", sagte Biden am Freitag in Washington an die Adresse Russlands. Der Demokrat reagierte damit auf die Frage eines Reporters, was seine Botschaft an Moskau in Bezug auf den Fall sei. Auch Vertreter von Medien, Journalistenvereinigungen und Presserechtsorganisationen verschiedener Länder schlossen sich der Forderung an.

BILD: SN/APA/AFP/DIMITAR DILKOFF 'Wall Street Journal'-Journalist Gershkovich in Russland festgenommen