Biden gewinnt Vorwahlen in Alaska

Der Bewerber für die demokratische US-Präsidentschaftskandidatur Joe Biden hat die Vorwahlen in Alaska gewonnen. Die Demokratische Partei in Alaska verkündete am Samstagabend (Ortszeit) auf Twitter, Biden habe 55,3 Prozent der Stimmen erhalten.

SN/APA (AFP)/SAUL LOEB Biden erhielt die Mehrheit der Stimmen