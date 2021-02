Biden gibt Dollars für Dosen

Der amerikanische Präsident führt sein Land zurück in die internationale Gemeinschaft. Viel Geld fließt in das UNO-Impfprogramm Covax für die ärmeren Länder der Welt.

. Die USA sind zurück auf der Weltbühne und übernehmen wieder Verantwortung. Das machte Joe Biden am Freitag, einen Monat nach seinem Einzug ins Weiße Haus, unmissverständlich klar. Der US-Präsident absolvierte seinen ersten Auftritt im Kreis der G7, der großen westlichen Industrienationen. Joe Biden sprach drei Themen an: die Pandemie, die Rezession und den Klimawandel. Passenderweise war Freitag auch der Tag der Rückkehr der USA in das Pariser Klimaabkommen.

"Jetzt ist der Zeitpunkt zu handeln und zu investieren, ...