Biden gibt New Yorks Gouverneur Deckung

Viele andere Demokraten fordern nach Belästigungsvorwürfen Andrew Cuomos Rücktritt.

Auf dem Höhepunkt der ersten Coronawelle hingen viele Amerikaner an seinen Lippen. Die Pressekonferenzen von Andrew Cuomo waren das Gegenprogramm zu jenen vom damaligen Präsidenten Donald Trump, geprägt von Vernunft und gespickt mit Daten. Das Magazin "New Yorker" beförderte Cuomo damals sogar zum "Boyfriend Amerikas". Es war ein bemerkenswerter Image-Wandel für einen Politiker, der wegen seiner raubeinigen Art mehr gefürchtet als geliebt war. Und es war ein Erfolg in Hinblick auf eine mögliche Wiederwahl als Gouverneur im kommenden Jahr und ...