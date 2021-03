Biden holt Katastrophenschutz an die Grenze

Der Zustrom Tausender Minderjähriger, die ohne Eltern über die Südgrenze in die USA kommen, droht die Behörden zu überwältigen. Jetzt soll die Katastrophenschutzorganisation FEMA helfen.

Sie warten in den bis auf den letzten Platz gefüllten Durchgangslagern, in umfunktionierten Gefängniszellen der Grenzpolizei und eilig errichteten Zeltunterkünften. Sie warten deutlich länger als die 72 Stunden, die das Gesetz erlaubt. Die Rede ist von Kindern und Jugendlichen, die derzeit in Rekordzahl über die Südgrenze in die USA kommen. Diesmal bevorzugt durch das Tal des Rio Grande, des Flusses, der Texas und Mexiko voneinander trennt.

Die neue Grenzbeauftragte der US-Regierung, Roberta Jacobson, appellierte an die volljährigen Schutzsuchenden, ...