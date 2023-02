Biden in Polen: NATO "stärker als sie jemals war"

Nach seinem Besuch in der vom Krieg erschütterten Ukraine ist US-Präsident Joe Biden am Dienstag mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda in Warschau zusammengetroffen. Die Beziehungen zu Polen seien für die USA entscheidend, sagte Biden. Die US-Unterstützung für die Ukraine bleibe "unerschütterlich". Die NATO sei "stärker als sie jemals war".

Bidens Besuch in Polen sei ein wichtiges Zeichen dafür, dass sich die USA der Sicherheit Europas verpflichtet fühlten, sagte Duda. "Ihr Besuch ist ein wichtiges Zeichen der Sicherheit, ein Signal der Verantwortung der USA für die Sicherheit der Welt und Europas", so Duda an die Adresse Bidens. "Amerika kann die Weltordnung aufrechterhalten." Polen sei sicher dank der Präsenz von US-Soldaten, fügt Duda hinzu. Am frühen Abend ist eine Rede Bidens vor dem Warschauer Königsschloss geplant.

Am Montag war Biden unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen überraschend in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist. Dort traf er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Biden versprach der Ukraine weitere Unterstützung im Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg. Für Biden war es der erste Besuch in der Ukraine seit Kriegsbeginn.

Russland war am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert. Biden hatte das benachbarte Polen zuletzt Ende März 2022 besucht, rund einen Monat nach Kriegsbeginn. Schon damals hatte Biden vor historischer Kulisse am Warschauer Königsschloss eine viel beachtete Rede gehalten, in der er der Ukraine Beistand versicherte und den russischen Präsidenten Wladimir Putin scharf angriff. In diesem Jahr fällt Bidens Auftritt in Warschau zeitlich zusammen mit der "Rede zur Lage der Nation" von Kremlchef Putin.