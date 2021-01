Biden legt Amtseid mit 127 Jahre alter Familienbibel ab

Joe Biden wird seinen Amtseid als 46. US-Präsident am Mittwoch um zwölf Uhr (Ortszeit) in Washington mit der Hand auf einer alten Bibel seiner Familie ablegen. Diese befindet sich seit 127 Jahren im Besitz der Bidens, meldet Kathpress am Dienstag. Die Urgroßeltern des künftigen Präsidenten hatten sie 1893 erworben. Der Demokrat wird nach John F. Kennedy der zweite katholische Präsident in der Geschichte der USA sein.

SN/APA (AFP)/CAROLYN KASTER Bidens Familienbibel kommt wieder zum Einsatz (Archivbild 2013)