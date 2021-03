Biden ließ Porträts von Bush und Clinton wieder zurückhängen

Zwei zu Zeiten der Regierung von Donald Trump (2017-21) abgehängte Präsidentenbilder sind Medienberichten zufolge unter Joe Biden an ihren alten Ort im Weißen Haus in Washington zurückgekehrt. Die offiziellen Porträts des Demokraten Bill Clinton (1993-2001) und des Republikaners George W. Bush (2001-09) hingen nun wieder in der Eingangshalle, dem Grand Foyer, zitierte der Sender CNN am Montag (Ortszeit) einen Regierungsbeamten.

SN/APA (GETTY/AFP/Archiv)/ROB CARR Bush und Clinton bei der Angelobung Bidens