Biden poliert das Image der USA wieder auf - doch die Skepsis bleibt

Der neue US-Präsident genießt weltweit großes Vertrauen. Seit dem Amtsantritt Joe Bidens konnten auch die USA ihr Image wieder aufpolieren, wie eine neueste Umfrage zeigt. Es gibt aber immer noch Vorbehalte.

Drei von vier Teilnehmern einer internationalen Studie des Meinungsforschungsinstitut-Instituts PEW zu den Einstellungen der Bevölkerung gegenüber den Vereinigten Staaten geben dem neuen US-Präsidenten gute Noten. Sie glauben, dass Joe Biden "die richtigen Dinge in der Weltpolitik tut". Verglichen mit den 17 Prozent, die das im vergangenen Jahr den Demoskopen über seinen Vorgänger sagten, ist das laut PEW ein Quantensprung.

"Die Wahl Joe Bidens zum Präsidenten hat zu einer dramatischen Verschiebung beim Ansehen der USA geführt", analysieren die Meinungsforscher, die mehr als 16.000 Erwachsene in 16 Staaten zwischen März und Mai dieses Jahres repräsentativ befragt hatten. 77 Prozent halten Präsident Biden für "gut qualifiziert", was nur 16 Prozent über Donald Trump sagten. Während diesen 90 Prozent für "arrogant" und 72 Prozent für "gefährlich" hielten, sagen das nur 13 Prozent oder 14 Prozent über Biden.



Vor allem die Deutschen blicken wieder positiver auf die USA

Mit dem Einstellungswandel zu dem Präsidenten der Vereinigten Staaten geht auch ein deutlich verbessertes Ansehen des Landes einher. Im Schnitt haben nun 62 Prozent aller Befragten eine positive Sicht der USA. Damit hat sich die Zustimmung gegenüber dem vergangenen Jahr fast verdoppelt. Nirgendwo ging die Imagekurve so steil nach oben wie in Deutschland. Dort legten die USA 33 Punkte zu und sind nun bei rund sechs von zehn Deutschen beliebt.

Die zeitgleich zu seiner ersten Auslandsreise als Präsident veröffentlichten Daten dürften Biden als Bestätigung seines Bemühens sehen, die USA wieder in der Rolle der Führungsmacht des Westens zu positionieren.



Rückkehr der USA in die WHO kommt gut an

Inhaltlich genießt Biden beim Thema Klimaschutz großes Vertrauen. In Frankreich begrüßen mehr als neun von zehn Bürgern die Rückkehr zum Pariser Klimaabkommen. In Deutschland sind es 85 Prozent und beim Schlusslicht Japan in dieser Kategorie immerhin noch 80 Prozent.

Auf breite Zustimmung stoßt die Rückkehr der USA in die Weltgesundheitsorganisation (89 Prozent). Der Erfolg der US-Impfkampagne gegen Covid-19, die Biden seit Beginn seiner Amtszeit zur Priorität machte, trug dazu bei, dass die Pandemie-Bekämpfung der USA besser beurteilt wurde. Im Schnitt denken 37 Prozent der Befragten, dass die USA die Aufgabe gut bewältigt haben. Das ist zwar immer noch deutlich unter den Werten die Deutschland, der Europäische Union oder China. Dennoch war die USA das Land mit den weltweit meisten Corona-Toten. Insgesamt starben seit Beginn der Pandemie knapp 600.000 US-Amerikanerinnen und -Amerikaner an Covid-19.

Umfrage: USA unzuverlässiger gegenüber seinen Partnern geworden

Unverändert bleibt die Wahrnehmung einer Mehrheit der Befragten, dass die USA die Interessen anderer Länder nicht in ihren außenpolitischen Entscheidungen berücksichtigten. Diese Wahrnehmung ist besonders stark in Asien ausgeprägt, das unter Biden mit seinem Fokus auf China neue Aufmerksamkeit erhält. Dagegen zeigt sein Werben um Deutschland Erfolg. Dort hat knapp mehr als die Hälfte der Befragten (51 Prozent) den Eindruck, Washington beziehe deutsche Interessen in seine Entscheidungen mit ein.

Skepsis bleibt nach den vergangenen vier Jahren, was die Zuverlässigkeit der Supermacht und den internen Zustand der Demokratie angeht. Für einen besonders verlässlichen Partner hält die USA nur etwas mehr als einer von zehn Befragten. 56 Prozent bewerten die Zuverlässigkeit gemischt. Etwas weniger als ein Drittel denkt, man könne "nicht zu sehr" oder "gar nicht" auf Washington zählen.



Angela Merkel erhält die höchsten Zustimmungswerte

Der vom US-Geheimdienst FBI als "einheimischen Terror" gewertete Angriff auf den US-Kongress vom 6. Jänner trug zum Vertrauensverlust in das Funktionieren der amerikanischen Demokratie bei. Nur noch sechs Prozent der Befragten glauben, dass die einstige Musterdemokratie noch "sehr gut" funktioniert. 44 Prozent denken, dass sie "zum Teil" funktioniert, während bei fast der anderen Hälfte der Teilnehmer der Umfrage Bedenken überwiegen.

Gute Nachrichten hält PEW für die NATO und die deutsche Kanzlerin Angela Merkel bereit: Das westliche Verteidigungsbündnis erreicht mit 61 Prozent Zustimmung im Schnitt einen der höchsten Werte seit die Demoskopen danach fragen. Auf der Zielgeraden ihrer langen Zeit an der Spitze der deutschen Regierung erzielt die Bundeskanzlerin international höhere Zustimmungswerte als Biden. Mit 77 Prozent führt sie das Ranking der Regierungschefinnen und -chefs an.