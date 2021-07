Biden: Protestierende Kubaner wollen Freiheit

Angesichts der Proteste in Kuba hat US-Präsident Joe Biden seine Unterstützung für die Demonstranten bekundet. Seine Regierung stehe an der Seite der Kubaner, die sich nach Freiheit und einem Ende "der jahrzehntelangen Unterdrückung und des wirtschaftlichen Leids" sehnten, so Biden am Montag. "Die Vereinigten Staaten rufen das kubanische Regime auf, in diesem entscheidenden Moment seinem Volk zuzuhören und auf seine Bedürfnisse einzugehen, anstatt sich selbst zu bereichern."

SN/APA/AFP/EVA MARIE UZCATEGUI Tausende Kubaner gingen gegen die Regierung auf die Stra§e