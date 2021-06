Biden rückt Massaker von Tulsa ins Bewusstsein

Das Massaker von Tulsa ist eines der schlimmsten Verbrechen, das weiße Amerikaner an Schwarzen verübt haben. Einhundert Jahre später rückt es US-Präsident Joe Biden mit einem Besuch der Stadt ins Bewusstsein. Es ist eine späte Anerkennung.

Viola Fletcher kann nicht vergessen, will nicht vergessen und wird nicht vergessen, was sie als siebenjähriges Mädchen vor einhundert Jahren erlebt hat. Ihre Eltern hatten sie und ihre fünf Geschwister mitten in der Nacht geweckt. "Sie sagten, wir müssen gehen. Mehr nicht", erinnerte die heute 107 Jahre alte Afroamerikanerin kürzlich vor dem US-Kongress an den Horror, der sie ihr ganzes Leben lang nicht losließ. Als sie in der Nacht zum 1. Juni aus ihrem Haus in der schwarzen Greenwood-Nachbarschaft von ...