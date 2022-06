Biden spricht mit Erdogan über NATO-Blockade

Angesichts der Blockade der NATO-Norderweiterung sucht US-Präsident Joe Biden das Gespräch mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan. Die beiden Präsidenten werden voraussichtlich am Mittwoch am Rande des Madrider NATO-Gipfels zusammenkommen, sagte Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan am Dienstag. Er betonte jedoch, dass die USA keine "Vermittlerrolle" einnehmen werden. Noch für Dienstag war ein Spitzengespräch der Türkei, Schwedens und Finnlands geplant.

SN/APA/AFP/JOHN THYS Erdogan und Biden bei einem NATO-Treffen im März