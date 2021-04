Biden spricht von Genozid

Barack Obama hat es angekündigt, aber nicht gewagt. Joe Biden tut es: Er bezeichnet die Gräueltaten an den Armeniern im Osmanischen Reich als Völkermord. Die Türkei schäumt.

In einer Erklärung zum 106. Jahrestag der Massenmorde an den Armeniern sagte US-Präsident Joe Biden am Samstag: "Wir gedenken all derer, die im Völkermord an den Armeniern während der Zeit der Osmanen gestorben sind." Biden unterstrich: "Wir tun dies nicht, um Schuld zuzuweisen, sondern um sicherzustellen, dass sich das, was geschehen ist, nie wiederholt."

Die türkische Regierung wies die Erklärung "auf das Schärfste" zurück. Das türkische Außenministerium bezeichnete sie als "Lüge". Sie habe "eine Wunde" in den Beziehungen ...