Biden stellt Putins Macht infrage

Mit seiner Rede in Warschau sorgt der US-Präsident für Irritationen.

Die Latte liegt hoch, als Joe Biden den Hof des Warschauer Schlosses betritt. Eine Rede im Stil Ronald Reagans werde der US-Präsident halten, hat das Weiße Haus angekündigt. Zu erwarten ist also mindestens ein zentraler Satz vom Rang des berühmten "Mister Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer nieder!" Warschau, so die Devise, ist das neue Berlin. Frontstadt in einem "Krieg gegen das Reich des Bösen". Was einst die Sowjetunion war, ist heute das Russland des Präsidenten Wladimir Putin.

Doch ...