Biden strebt US-Führungsrolle im Kampf gegen Corona an

Der gewählte US-Präsident Joe Biden strebt eine amerikanische Führungsrolle im Kampf gegen die Corona-Pandemie an. Es gehe jetzt darum, das Coronavirus überall zu besiegen, sagte Biden am Montag in seinem Heimatort Wilmington im US-Bundesstaat Delaware. In seinen neu gebildeten Expertenrat zur Coronakrise habe er auch Fachleute zu internationalen Gesundheitsfragen aufgenommen, "damit wir die globale Führungsrolle im Kampf gegen diese Pandemie wiederherstellen können".

SN/APA (AFP)/BRENDAN SMIALOWSKI Gewählter US-Präsident will Pandemie bekämpfen