Biden trifft osteuropäische NATO-Staaten in Warschau

Am zweiten Tag seines Polen-Besuches trifft US-Präsident Joe Biden am Mittwoch (14.45 Uhr MEZ) Vertreter mehrerer osteuropäischer NATO-Staaten in Warschau. Zu der Gruppe im sogenannten "Bukarest 9"-Format gehören Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Tschechien, die Slowakei sowie die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen - also die Staaten entlang der NATO-Ostflanke.

SN/APA/AFP/MANDEL NGAN Biden trifft osteruopäische NATO-Partner