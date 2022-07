Biden trifft Palästinenser-Präsident Abbas in Bethlehem

US-Präsident Joe Biden ist in Bethlehem mit dem Palästinenserpräsidenten Mahmoud Abbas zusammengekommen. Erwartet wird, dass Biden nach dem Treffen neue Finanzhilfen in Höhe von 316 Mio. Dollar (316 Mio. Euro) für die Palästinenser verkünden wird. Im Voraus hieß es aus dem Weißen Haus, der US-Präsident werde zudem seine Unterstützung für eine Zwei-Staaten-Lösung für den Nahost-Konflikt zum Ausdruck bringen, die einen eigenen unabhängigen Staat Palästina neben Israel vorsieht.

Echte Fortschritte im Friedensprozess werden nicht erwartet. Zuvor besuchte Biden ein Krankenhaus in Ost-Jerusalem. Dabei versprach er für die kommenden Jahre Finanzhilfen von 100 Millionen Dollar. Der Kongress in Washington muss das Geld für den Verbund aus sechs Kliniken noch genehmigen. Biden ist derzeit auf seiner ersten Reise im Nahen Osten als US-Präsident. Am Nachmittag will er nach Saudi-Arabien weiterfliegen.

Biden will bei seinem Besuch in Israel die unter seinem Vorgänger Donald Trump gekappten Beziehungen mit den Palästinensern kitten. Ziel sei unter anderem, neben der Verbesserung des Zugangs zu medizinischer Versorgung, das mobile Datennetz zu beschleunigen, das Wirtschaftswachstum zu fördern und Flüchtlingen zu helfen, hieß es im Vorfeld.

Keine Angaben machte der Regierungsvertreter zu einer von den Palästinensern erhofften Wiedereröffnung des US-Konsulats in Jerusalem - US-Außenminister Antony Blinken hatte einen solchen Schritt im vergangenen Jahr in Aussicht gestellt. Ex-US-Präsident Trump hatte das für die Palästinenser zuständige Konsulat 2019 geschlossen und in die US-Botschaft in Israel integriert. Er verlegte die US-Botschaft zudem von Tel Aviv nach Jerusalem. Israel ist gegen die Wiedereröffnung des Konsulats.

Im Sechstagekrieg 1967 hatte Israel Ost-Jerusalem und das Westjordanland erobert. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen eigenen Staat mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. Der Friedensprozess zwischen Israel und den Palästinensern liegt seit 2014 brach.

Trump hatte sich als US-Präsident im Konflikt mit den Palästinensern klar auf die Seite der Israelis gestellt. Der Republikaner scheiterte mit seinem Vorhaben, Frieden im Nahen Osten zu schaffen. Seinen Plan dafür lehnten die Palästinenser ab, für sie hatte sich die Trump-Regierung als Vermittler disqualifiziert. Für Biden ist es sein erster Besuch im Nahen Osten seit seiner Amtsübernahme vor eineinhalb Jahren. Er reist noch an diesem Freitag weiter nach Saudi-Arabien.