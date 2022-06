Biden: US-Demokratie nach Kapitol-Attacke weiter in Gefahr

Auch fast eineinhalb Jahre nach dem Sturm auf das US-Kapitol im Jänner 2021 sieht Präsident Joe Biden die Demokratie in den Vereinigten Staaten weiter in Gefahr. "Die gleichen Kräfte, die zum 6. Jänner geführt haben, sind auch heute noch am Werk", sagte Biden am Freitag bei einer Ansprache im Hafen von Los Angeles mit Blick auf die Anhörungen des Kongress-Untersuchungsausschusses in Washington. "Wir müssen unsere Demokratie schützen."

SN/APA/AFP/JIM WATSON Biden warnt vor neuen Gefahren durch Demokratiegegner