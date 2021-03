Biden verurteilt Rassismus aufs Schärfste: "Muss aufhören"

Nach den tödlichen Angriffen auf mehrere asiatische Massage-Salons im Großraum Atlanta hat US-Präsident Joe Biden Hass und Rassismus aufs Schärfste verurteilt. "Wir müssen unsere Herzen wandeln. Hass darf in Amerika keinen sicheren Hafen haben. Es muss aufhören", appellierte Biden am Freitag (Ortszeit) bei einem Besuch in Atlanta im Bundesstaat Georgia. Der Demokrat forderte zudem dazu auf, Diskriminierung und Rassismus nicht unwidersprochen zu lassen und damit zu tolerieren.

SN/APA (AFP)/ERIC BARADAT US-Präsident Biden (r.) und "Vize" Harris prangerten Rassismus an