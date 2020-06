Biden verzichtet wegen Corona auf Wahlkampfauftritte

Der designierte US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden will wegen der Corona-Pandemie auf Wahlkampfauftritte vor großem Publikum verzichteten. Er werde dem Rat der Ärzte folgen und keine solchen Veranstaltungen abhalten, sagte der US-Demokrat am Dienstag vor Journalisten in Wilmington im Bundesstaat Delaware.

SN/APA (AFP)/BRENDAN SMIALOWSKI Die Mikros werden zwar desinfiziert, Biden kommt aber trotzdem nicht