Biden will Abrüstungsvertrag mit Russland verlängern

US-Präsident Joe Biden will den letzten großen atomaren Abrüstungsvertrag mit Russland um fünf Jahre verlängern. Dies bestätigte Präsidentensprecherin Jen Psaki am Donnerstag, nachdem zuvor unter anderem die "Washington Post" darüber berichtet hatte. Demnach will Biden ebenso wie Moskau einer Verlängerung um fünf Jahre zustimmen.

SN/APA (AFP)/MANDEL NGAN Biden-Sprecherin Psaki bestätigte Verlängerung