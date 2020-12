Biden will erstmals Ureinwohnerin als Ministerin berufen

Der gewählte US-Präsident Joe Biden will nach Medienberichten erstmals in der Geschichte der USA eine amerikanische Ureinwohnerin als Ministerin ins Kabinett berufen. Biden wolle die Kongressabgeordnete Deb Haaland (60) aus dem Bundesstaat New Mexico als Innenministerin nominieren, berichteten die "Washington Post", die "New York Times" und der Sender CNN. Die Berufung von Haaland, die sich zum Stamm der Pueblo of Laguna zählt, muss noch vom Senat bestätigt werden.

SN/gettyimages/afp Deb Haaland soll erste indigene Ministerin der USA werden