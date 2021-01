Biden will Nutzung privat betriebener Gefängnisse beenden

Der neue US-Präsident Joe Biden will die Nutzung von privat betriebenen Gefängnissen in den USA beenden. Biden unterzeichnete am Dienstag im Weißen Haus eine Anordnung, mit der das Justizministerium angewiesen wurde, Verträge mit privat betriebenen Strafvollzugsanstalten nicht zu erneuern. Das Weiße Haus verwies darauf, dass unter den derzeit mehr als zwei Millionen Häftlingen in den USA überproportional viele Angehörige von Minderheiten seien.

SN/APA (AFP)/MANDEL NGAN Biden unterzeichnet derzeit zahlreiche "executive orders"