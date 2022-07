Biden will Palästinensern bei Gesundheitsversorgung helfen

US-Präsident Joe Biden hat den Palästinensern Unterstützung für einen besseren Zugang zur Gesundheitsversorgung zugesichert. Bei einem Besuch im Augusta-Victoria-Krankenhaus in Ost-Jerusalem kündigte Biden am Freitag an, dass die USA dem dortigen Krankenhäuser-Verbund in den kommenden Jahren weitere Finanzhilfen von 100 Millionen Dollar (etwa 100 Mio. Euro) zukommen lassen wollen. Der Kongress in Washington muss das Geld für den Verbund aus sechs Kliniken noch genehmigen.

SN/APA/AFP/POOL/MAYA ALLERUZZO US-Präsident Biden auf Besuch in Israel