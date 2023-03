Biden will US-Budgetdefizit um drei Billionen Dollar senken

US-Präsident Joe Biden will das Budgetdefizit des Landes über zehn Jahre um knapp drei Billionen Dollar (2.812,94 Mrd. Euro) senken. Dazu sollten etwa Steuern für "Reiche und große Unternehmen" erhöht werden, sagte Bidens Sprecherin Karine Jean-Pierre am Mittwoch im Weißen Haus. Außerdem sollten "unnötige Ausgaben" zugunsten von Sonderinteressen wie der Pharmabranche und der Erdölindustrie gestrichen werden. Die Sprecherin äußerte sich vor einer Rede Bidens am Donnerstag.

BILD: SN/APA/AFP/ROBERTO SCHMIDT Biden läutet mit Budgetplänen seine Wiederwahlkampagne ein