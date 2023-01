Biden zu Umgang mit Geheimdokumenten: "Ich bedauere nichts"

US-Präsident Joe Biden hat den Umgang des Weißen Hauses mit dem Auftauchen von Geheimdokumenten in seinen Privaträumen verteidigt. "Ich bedauere nichts", sagte Biden am Donnerstag im US-Bundesstaat Kalifornien auf die Frage einer Reporterin. Man habe die Unterlagen "sofort an das Archiv des Justizministeriums übergeben", sagte Biden. Man kooperiere "voll und ganz" und freue sich darauf, die Sache schnell zu klären. "Ich denke, ihr werdet sehen, dass es da nichts gibt."

SN/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS US-Präsident ist sich keiner Schuld bewusst