Bidens Dilemma mit dem Iran

Die Bemühungen um eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran stecken fest. Der Schlagabtausch mit von Teheran kontrollierten Milizen an der Grenze zwischen Syrien und Irak verkompliziert die Diplomatie.

Joe Biden steht in seiner Iran-Politik vor einem Dilemma. Der US-Präsident möchte einerseits das von den USA unter seinem Vorgänger Donald Trump einseitig aufgekündigte Atomabkommen (JCPOA) modifiziert wieder in Kraft setzen. Andererseits kann er die ständigen Provokationen von Milizen, die vom Iran unterstützt werden, gegen US-Truppen im Irak und in Syrien nicht ignorieren. Verkompliziert wird die Situation nach Ansicht von Nahostanalysten durch die Erwartungen Israels und arabischer Verbündeter in der Region, die Irans nukleare Ambitionen mit anhaltender Sorge verfolgen.

...