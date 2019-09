Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein hat am Samstag am Rande der UNO-Vollversammlung in New York das 9/11-Memorial am Ground Zero besucht. "Die schrecklichen Bilder des 11. September 2001 werden nie vergessen werden", so Bierlein, die zum Gedenken an die Opfer Blumen niederlegte. Am Abend traf sie auch den aus Wien stammenden Nobelpreisträger Eric Kandel, der vor den Nazis in die USA geflohen war.

SN/APA (BKA)/ANDY WENZEL Kanzlerin Bierlein besuchte das 9/11-Memorial