Bierlein in Finnland: "Rasche" EU-Erweiterung

Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein hat bei einem Besuch beim finnischen Präsidenten Sauli Niinistö "Österreichs Anliegen einer raschen Erweiterung der Europäischen Union um die Staaten des Westbalkans" bekräftigt. Fortschritte, wie in Albanien und Nordmazedonien, sollten "auch zum Beginn von Beitrittsverhandlungen führen", hieß es nach dem Treffen am Montag in Helsinki.

SN/APA (BKA)/ANDY WENZEL Kanzlerin Bierlein und Finnlands Premierminister Rinne in Helsinki