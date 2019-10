Bierlein setzt sich in Brüssel für "schmales" EU-Budget ein

In den Verhandlungen zum mehrjährigen EU-Finanzrahmen stimmt sich Österreich im Vorfeld des EU-Gipfels, der am Donnerstag beginnt, mit den Regierungschefs von Dänemark, Schweden und den Niederlanden ab. "Österreich wird, in enger Kooperation mit unseren Partnern der Nettozahlergruppe, weiterhin für ein schmales und effizientes EU-Budget eintreten", sagte Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein.

SN/APA/ROBERT JAEGER EU-Hauptausschuss am Mittwoch in Wien